За 9 месяцев 2018 года Азербайджан и Казахстан увеличили товарооборот на 66% -министр

За 9 месяцев 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном увеличился на 65,6%, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном за 9 месяцев текущего года увеличился на 65,6%. Это говорит о том, что мы приближаемся к цели поставленной главами государств обоих стран», - сказал П.Шахбазов на официальном приеме в Баку в четверг по случаю 27-ой годовщины Дня независимости Казахстана.

Ф.Исазаде