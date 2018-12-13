За 9 месяцев 2018 года Азербайджан и Казахстан увеличили товарооборот на 66% -министр

За 9 месяцев 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном увеличился на 65,6%, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
«Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном за 9 месяцев текущего года увеличился на 65,6%. Это говорит о том, что мы приближаемся к цели поставленной главами государств обоих стран», - сказал П.Шахбазов на официальном приеме в Баку в четверг по случаю 27-ой годовщины Дня независимости Казахстана.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»