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Бизнес и законодательство 13.12.2018 19:47

За 9 месяцев 2018 года Азербайджан и Казахстан увеличили товарооборот на 66% -министр

За 9 месяцев 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном увеличился на 65,6%, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном за 9 месяцев текущего года увеличился на 65,6%. Это говорит о том, что мы приближаемся к цели поставленной главами государств обоих стран», - сказал П.Шахбазов на официальном приеме в Баку в четверг по случаю 27-ой годовщины Дня независимости Казахстана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, МИНИСТР, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]