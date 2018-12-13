Халаф Халафов назначен руководителем аппарата Кабинета министров Азербайджана

Руководителем аппарата Кабинета министров Азербайджана назначен Халаф Халафов.

Соответствующее распоряжение в четверг подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, отмечается в информации кабинета министров.

Ранее распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Х. Халафов был освобожден от занимаемой должности заместителя министра иностранных дел.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков