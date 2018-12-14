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Бизнес и законодательство 14.12.2018 09:03

Болгария предлагает построить в Азербайджане завод по производству вакцин для животных

Болгария предложила Азербайджану проект строительства совместного высокотехнологичного завода по производству вакцин для животных и ветеринарных продуктов, заявила министр энергетики Болгарии, сопредседатель азербайджано-болгарской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Теменужка Петкова.

«Существует серьезный интерес у болгарских компаний для инвестиций в Азербайджан. В этой связи одна из болгарских компаний направила в министерство сельского хозяйства Азербайджана специальное коммерческое предложение о строительстве совместного высокотехнологичного завода по производству вакцин для животных и ветеринарных продуктов для азербайджанского и регионального рынков», - сказала Т.Петкова в интервью журналу «Caspian Energy».

По ее словам, другие высокотехнологичные болгарские компании также заинтересованы в азербайджанском рынке, включая создание СП на территории Азербайджана, что обеспечит внедрение инновационных технологий и продуктов в экономику страны.

«Поэтому было бы неплохо реализовать несколько уже объявленных пилотных проектов по созданию совместных предприятий в Баку, что даст четкий сигнал болгарским инновационным компаниям о привлекательности азербайджанского рынка»,- сказала министр.

Она также отметила, что прилагаются усилия для продвижения и укрепления двустороннего сотрудничества и в других отраслях, таких как сельское хозяйство, туризм, транспорт, легкая и пищевая промышленность, промышленность, фармацевтика и т.д.

«Наша цель - увеличить и диверсифицировать двусторонний товарооборот, а также поощрять приток инвестиций из Болгарии в Азербайджан и соответственно привлекать азербайджанские инвестиции в Болгарию», - подчеркнула Т.Петкова.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ВАКЦИНЫ, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]