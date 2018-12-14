Президент Южной Кореи назвал имена 16-ти новых вице - министров

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел перестановки в правительстве, назначив 16 новых вице - министров, сообщает "Ренхап".

Так, помощник президента по рабочим вопросам Ли Хо Сен был назначен первым заместителем министра финансов.

А помощник по науке и технике Мун Ми Ок стал первым замглавы Министерства науки.

Ку Юн Чхоль, начальник бюджетного управления Министерства финансов, занял место второго заместителя главы Минфина.

Президент Республики Корея также назначил высокопоставленного чиновника Корейского Фонда содействия спорту Ким Ен Сама первым вице - министром культуры и спорта.

Как отмечает агентство, перестановки в кабинете министров демонстрируют готовность Мун Чжэ Ина взять государственные дела под более жесткий контроль. Мун Чжэ Ин занял президентский пост в мае 2017 года на пять лет.