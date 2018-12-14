ЕС ждет от Лондона ясности относительно будущих отношений - Юнкер (версия 2)

Британская сторона должна объяснить Евросоюзу, чего она хочет в том, что касается будущих отношений после Brexit, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Нам бы хотелось, чтобы через несколько недель наши британские друзья известили нас о том, чего они ожидают. Потому что мы порой вступаем в туманные, неясные дебаты, и я хотел бы по этому вопросу внятного прояснения", - сказал Ж.-К.Юнкер в четверг вечером на пресс-конференции после первого дня заседаний саммита ЕС в Брюсселе, одно из которых было посвящено Brexit.

"Так как мы не знаем, какой будет (в процессе ратификации соглашения - ИФ) коллективная реакция Европы 27 государств и Соединенного Королевства, Европейская комиссия опубликует 19 декабря всю полезную информацию, которая касается подготовки к Brexit без соглашения", - сообщил глава Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос, он объяснил, что ожидает от Лондона четких предложений по будущим отношениям, потому что это Великобритания выходит из ЕС, и ей надлежит сообщить Европейскому союзу, чего именно она хочет.

Ж.-К.Юнкер назвал мужественной борьбу британской премьер-министра Терезы Мэй за продвижение соглашения по Brexit, но, результата, отметил он, пока нет.

Он заверил, что ЕС хочет добрых отношений с Великобританией на предстоящие годы.

"Но особенно мы хотим, чтобы у Соединенного Королевства не оставалась идея, что можно провести повторные переговоры о чем бы то ни было. Не будет других юридических обязательств, которые могли бы быть навязаны Европейскому союзу", - сказал председатель Еврокомиссии.

ЕС может дать дополнительные разъяснения, но повторных переговоров не будет, добавил Ж.-К.Юнкер.

Он подчеркнул намерение начать переговоры о будущих отношениях ЕС и Великобритании немедленно после ратификации соглашения британским парламентом и Европарламентом. И эти переговоры надо готовить.

"Как только состоится это обоюдное утверждение соглашения парламентами, мы после подписания немедленно начнем переговоры. И я хочу сказать нашим британским друзьям, что, разумеется, нам нужно "да" Палаты общин. Но мы нуждаемся также в "да" Европейского парламента. Оба парламента важны - и континентальный, и островной. Но их значение равно (для утверждения соглашения - ИФ)", - продолжил Ж.-К.Юнкер.

При этом он отметил недоверие части членов Палаты общин к Европейскому союзу, которое, по его словам, является не лучшей основой для будущих переговоров.

"Я хочу показать им, что мы занимаемся этим вопросом очень серьезно. Мы ускоряем процесс, касающийся наших будущих отношений", - заявил председатель Европейской комиссии.