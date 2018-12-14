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Дальнее зарубежье 14.12.2018 10:02

США осуждают Иран за смерть правозащитника в тюрьме

США осуждает Иран за смерть в тюрьме гражданского активиста Вахида Саяди-Насири и призывает освободить всех невинно заключенных, следует из распространенного сообщения заместителя пресс-секретаря госдепа Роберта Палладино.

"Мы глубоко опечалены сообщениями о немыслимой смерти г-на Вахида Саяди-Нассири, правозащитника, которого иранский режим произвольно задержал и который умер в тюрьме", - говорится в заявлении.

По словам Р.Палладино, иранский правозащитник, объявивший голодовку в знак протеста против незаконного задержания, находился в "бесчеловечных условиях", а обвинения против него в "оскорблении Верховного лидера" были сфальсифицированы.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают иранский режим за его непрекращающиеся вопиющие нарушения прав человека. Мы требуем от режима прекратить подвергать иранцев, которые мирно высказывали свое мнение, жестоким условиям и медленной смерти и освободить всех несправедливо заключенных таких, как доктор Фархад Мейсами, объявившего голодовку, и Насрин Сотоудех", - говорится в сообщении.

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Тэги: США, ИРАН, ПРАВОЗАЩИТНИК, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]