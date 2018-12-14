Прокуроры изучают деятельность инаугурационного комитета Трампа

Федеральные прокуроры ведут расследование в отношении инаугурационного комитета президента США Дональда Трампа, сообщает "Уолл Стрит Джорнал".
Расследование было инициировано прокуратурой США на Манхэттене, рассказали изданию осведомленные источники.
По их данным, расследование находится на ранних стадиях. В частности, следователи выясняют, не потратил ли инаугурационный комитет Д.Трампа $107 млн, полученные от пожертвований, на нецелевые нужды.
Кроме того, прокуроры расследуют, не предоставляли ли некоторые главные доноры инаугурационного комитета пожертвования в обмен на доступ к приходящей администрации Трампа с тем, чтобы оказывать влияние на политические позиции. Как отмечает издание, это может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного закона.
Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, основные пожертвования поступили от бизнесмена Шелдона Адельсона, компаний AT&T и Boeing. Каждый из них предоставил более $1 млн.
При этом, отмечает газета, нет признаков того, что кто-то из этих жертвователей находится под следствием.
Издание добавляет, что расследование началось частично после того, как федеральные агенты изъяли материалы у бывшего личного адвоката Д.Трампа Майкла Коэна, который был приговорен в среду к трем годам федеральной тюрьмы.
Карабахский конфликт будет решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - спикер
Давление на Азербайджан в вопросе вступления в ВТО недопустимо - МИД
Азербайджан и ЕС могут к весне 2019 года согласовать соглашение о стратегическом партнерстве - МИД
Минэнерго Азербайджан к маю 2019г завершит разработку законопроекта по АВИЭ
Госкомитет по архитектуре и градостроительству отбирает компанию для подготовки Генплана Баку
Объем мирового долга достиг рекордных $184 трлн в 2017 году - МВФ
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
Президент Алиев принял участие в открытии Центра молодежи в Баку
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку открылась персональная выставка Валентины Эфендиевой «Краски жизни»
Татары и казаки Азербайджана почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»