Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 декабря ЦБА установил 1,9314 манат/1EUR (13 декабря - 1,9322 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 декабря сохранил 0,0256 манат/1RUB.

А.Мамедов