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14.12.2018 09:43

Татары и казаки Азербайджана почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева



12 декабря исполнилось 15 лет со дня кончины политического деятеля мирового масштаба, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В этот день в Аллее почетного захоронения коллектив Общественного объединения «Татарстан» в лице заместителя председателя Эмина Рамазанова и Союз казаков Азербайджана во главе с Атаманом генерал-лейтенантом Сергеем Самуйловым посетили могилу общенационального лидера и почтили память, возложив цветы к могиле.

Отметим, что в этот день могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева посетили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены семьи, а также депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и учреждений, представители общественности республики.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]