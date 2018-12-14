Татары и казаки Азербайджана почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева

12 декабря исполнилось 15 лет со дня кончины политического деятеля мирового масштаба, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
В этот день в Аллее почетного захоронения коллектив Общественного объединения «Татарстан» в лице заместителя председателя Эмина Рамазанова и Союз казаков Азербайджана во главе с Атаманом генерал-лейтенантом Сергеем Самуйловым посетили могилу общенационального лидера и почтили память, возложив цветы к могиле.
Отметим, что в этот день могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева посетили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены семьи, а также депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и учреждений, представители общественности республики.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»