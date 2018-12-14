Татары и казаки Азербайджана почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева





12 декабря исполнилось 15 лет со дня кончины политического деятеля мирового масштаба, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В этот день в Аллее почетного захоронения коллектив Общественного объединения «Татарстан» в лице заместителя председателя Эмина Рамазанова и Союз казаков Азербайджана во главе с Атаманом генерал-лейтенантом Сергеем Самуйловым посетили могилу общенационального лидера и почтили память, возложив цветы к могиле.

Отметим, что в этот день могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева посетили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены семьи, а также депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и учреждений, представители общественности республики.