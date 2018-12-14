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ТЭК 14.12.2018 09:37

Цена нефти снижается утром в пятницу после роста накануне, Brent торгуется у $61,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу после существенного повышения накануне и готовятся завершить неделю в минусе.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 подешевели на $0,39 (0,63%) - до $61,06 за баррель. На торгах в четверг их цена повысилась на $1,3 (2,16%) и составляла на закрытие $61,45 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,61 (1,18%) - до $52,26 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $1,43 (2,8%), завершив торги на отметке $52,58 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 0,7%.

Рост цен на нефть в четверг был вызван сообщением Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки до примерно 1,7 млн б/с.

По оценке МЭА, добыча в ОПЕК в первом квартале 2019 года может упасть на 1,4 млн б/с с октябрьского уровня и составить 31,5 млн б/с, говорится в отчете организации. Во втором квартале совокупный объем добываемой картелем нефти может снизиться до 31,2 млн б/с.

Таким образом, рост излишка запасов топлива в мире может ускориться, что станет позитивным фактором для нефтяных рынков.

Тем временем государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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