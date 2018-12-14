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14.12.2018 09:51

В Баку открылась персональная выставка Валентины Эфендиевой «Краски жизни»

13 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие персональной выставки картин Валентины Эфендиевой «Краски жизни».

Валентина Георгиевна – известная в Азербайджане художница и поэтесса, является членом Союза художников Азербайджана, Союза писателей Азербайджана и Союза писателей России. С 2005 года руководит литературным объединением «Родник», в который входят бакинские русскоязычные писатели и поэты. Она – автор более 400 картин и двух десятков сборников стихов, изданных в Азербайджане и России.

Гостей приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Валентин Эфендиева рассказала о своих картинах, представленных в экспозиции.

Члены литературного объединения «Родник» читали стихотворения собственного сочинения.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]