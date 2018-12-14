В Баку открылась персональная выставка Валентины Эфендиевой «Краски жизни»

13 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие персональной выставки картин Валентины Эфендиевой «Краски жизни».

Валентина Георгиевна – известная в Азербайджане художница и поэтесса, является членом Союза художников Азербайджана, Союза писателей Азербайджана и Союза писателей России. С 2005 года руководит литературным объединением «Родник», в который входят бакинские русскоязычные писатели и поэты. Она – автор более 400 картин и двух десятков сборников стихов, изданных в Азербайджане и России.

Гостей приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Валентин Эфендиева рассказала о своих картинах, представленных в экспозиции.

Члены литературного объединения «Родник» читали стихотворения собственного сочинения.



