ЕС намерен придерживаться утвержденного соглашения по Brexit - Туск

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала на саммите ЕС руководителей стран Евросоюза о трудностях с ратификацией соглашения по Brexit в Лондоне и попросила "дополнительных гарантий", чтобы разблокировать этот процесс в Палате общин, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Во-первых, Европейский союз напоминает о своих заключениях от 25 ноября 2018 года, в которых он утвердил соглашение о Brexit и одобрил политическую декларацию. Союз придерживается этого соглашения и намерен приступить к его ратификации. Он не будет проводить повторные переговоры", - заявил Д.Туск на пресс-конференции после первого дня заседаний Европейского совета в Брюсселе.
На этой встрече выступила Т.Мэй, после чего состоялось обсуждение вопроса в составе 27 государств-членов, в итоге которого были приняты отдельные заключения саммита по Brexit.
Глава Евросовета перечислил положения этих заключений.
Вторым пунктом он назвал готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном после Brexit и начать переговоры по этому вопросу сразу после выхода Великобритании из ЕС.
В-третьих, Д.Туск отметил, что предложение о backstop - "страховочном решении" по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией призвано служить гарантией против физической границы на острове Ирландия и обеспечить целостность внутреннего рынка. При этом ЕС решительно настроен на проведение последующих переговоров с целью найти другие решения до 31 декабря 2020 года, и тогда backstop не будет активирован.
В-четвертых, если решение backstop все же придется активировать, оно будет применяться временно, пока не его не заменит будущее соглашение, позволяющее избежать физической границы.
В-пятых, сообщил Д.Туск, "Европейский союз призывает интенсифицировать работу по подготовке на всех уровнях к последствиям выхода Соединенного Королевства с учетом всех возможных результатов".
Карабахский конфликт будет решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - спикер
Давление на Азербайджан в вопросе вступления в ВТО недопустимо - МИД
Азербайджан и ЕС могут к весне 2019 года согласовать соглашение о стратегическом партнерстве - МИД
Минэнерго Азербайджан к маю 2019г завершит разработку законопроекта по АВИЭ
Госкомитет по архитектуре и градостроительству отбирает компанию для подготовки Генплана Баку
Объем мирового долга достиг рекордных $184 трлн в 2017 году - МВФ
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
Президент Алиев принял участие в открытии Центра молодежи в Баку
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку открылась персональная выставка Валентины Эфендиевой «Краски жизни»
Татары и казаки Азербайджана почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»