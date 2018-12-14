В Киргизии намерены провести "цифровую трансформацию", чтобы улучшить систему госуправления и качества предоставляемых услуг.

"Цифровые технологии способствуют улучшению государственного управления и повышению качества услуг населению, оказывают положительное воздействие на повышение уровня жизни народа, способствуют оптимальному ведению бизнеса и развитию экономики и открывают новые возможности", - заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая в пятницу на заседании Совета безопасности республики.

Он сообщил, что по его поручению была подготовлена Концепция цифровой трансформации на 2019-2023 годы, направленная "на изменение системы управления государством, а также на расширение процесса цифровизации страны, (. . .) потому что будущее за цифровыми технологиями".

Глава государства считает, что Киргизия должна за короткий срок пройти пусть цифрового развития и "выйти со второго на четвертый уровень цифровизации".

При этом президент отметил, что "существуют и проблемные вопросы", в числе которых он назвал слабое финансирование внедрения информационных технологий, отсутствие единого стратегического документа по цифровизации и низкий уровень заинтересованности государственных органов в процессе перехода на предоставление цифровых услуг.

"Государственные органы пытаются безосновательно ограничивать доступ к своим данным. За последние семь лет были израсходованы более $50 млн на информатизацию государственных органов, но граждане и бизнес, так и не получили качественных цифровых услуг, потому что государственными органами финансовые средства расходуются на приобретение устаревшего оборудования и программного обеспечения, которые морально не отвечают требованиям времени", - сказал глава государства.

С.Жээнбеков подчеркнул, что "проблемы требуют безотлагательного решения, для чего необходимо внедрять новые отношения в систему государственного управления, поэтому и была разработана Концепция цифровой трансформации".

"Моя главная цель - устранение коррупции путем построения цифрового общества и установление открытого общества для каждого гражданина, и для выполнения основных функций государственной власти необходимо широко использовать цифровые технологии", - заявил президент Киргизии.