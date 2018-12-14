Беспорядками закончился в Будапеште протест против изменений в трудовом законодательстве

Столкновения манифестантов с полицией произошли в ночь на пятницу перед зданием парламента в Будапеште, передает сербская радиостанция Б02.
По ее данным, в акции протеста против изменений в трудовом законодательстве приняли участие несколько тысяч человек. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
Первоначально демонстранты мирно прошествовали через центр города, но затем вышли на площадь Лайоша Кошута перед парламентом и, проигнорировав призывы сохранять спокойствие, начали закидывать охранявших здание парламента полицейских бутылками с зажигательной смесью. При этом участники акции протеста выкрикивали лозунги против премьер-министра Виктора Орбана.
Карабахский конфликт будет решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - спикер
Давление на Азербайджан в вопросе вступления в ВТО недопустимо - МИД
Азербайджан и ЕС могут к весне 2019 года согласовать соглашение о стратегическом партнерстве - МИД
Минэнерго Азербайджан к маю 2019г завершит разработку законопроекта по АВИЭ
Госкомитет по архитектуре и градостроительству отбирает компанию для подготовки Генплана Баку
Объем мирового долга достиг рекордных $184 трлн в 2017 году - МВФ
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
Президент Алиев принял участие в открытии Центра молодежи в Баку
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку открылась персональная выставка Валентины Эфендиевой «Краски жизни»
Татары и казаки Азербайджана почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»