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Дальнее зарубежье 14.12.2018 11:28

Беспорядками закончился в Будапеште протест против изменений в трудовом законодательстве

Столкновения манифестантов с полицией произошли в ночь на пятницу перед зданием парламента в Будапеште, передает сербская радиостанция Б02.

По ее данным, в акции протеста против изменений в трудовом законодательстве приняли участие несколько тысяч человек. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Первоначально демонстранты мирно прошествовали через центр города, но затем вышли на площадь Лайоша Кошута перед парламентом и, проигнорировав призывы сохранять спокойствие, начали закидывать охранявших здание парламента полицейских бутылками с зажигательной смесью. При этом участники акции протеста выкрикивали лозунги против премьер-министра Виктора Орбана.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, БУДАПЕШТ, БЕСПОРЯДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]