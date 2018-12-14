Главу Минтранса Киргизии временно отстранят от должности из-за задержания его зама за взятку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распорядился отстранить министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова от должности на время следствия в отношении его заместителя, задержанного за вымогательство взятки.
"Калилов, я бы на вашем месте написал заявление хотя бы о временном сложении полномочий. Вашего зама обвиняют в получении взятки, это все обсуждают", - заявил в пятницу С.Жээнбеков на заседании Совета безопасности республики.
Глава государства дал поручение премьер-министру Мухамметкалыю Абулгазиеву на период следствия отстранить главу Минтранса от занимаемой должности.
На прошлой неделе сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали заместителя министра транспорта и дорог республики Азимкана Жусубалиева при получении взятки $50 тыс.
По данным ведомства, указанные денежные средства предназначались за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ, в котором А.Жусубалиев выступал в качестве председателя комиссии.
В ГКНБ сообщили, что продвижение им интересов иностранной компании было оценено в $520 тыс. $120 тыс. А.Жусубалиев успел получить от представителей иностранной компании при участии посредников, которые являются его родственниками.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.
Ранее депутаты парламента Киргизии заявили премьер-министру страны М.Абылгазиеву о необходимости увольнения Ж.Калилова.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»