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СНГ 14.12.2018 11:42

Главу Минтранса Киргизии временно отстранят от должности из-за задержания его зама за взятку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распорядился отстранить министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова от должности на время следствия в отношении его заместителя, задержанного за вымогательство взятки.

"Калилов, я бы на вашем месте написал заявление хотя бы о временном сложении полномочий. Вашего зама обвиняют в получении взятки, это все обсуждают", - заявил в пятницу С.Жээнбеков на заседании Совета безопасности республики.

Глава государства дал поручение премьер-министру Мухамметкалыю Абулгазиеву на период следствия отстранить главу Минтранса от занимаемой должности.

На прошлой неделе сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали заместителя министра транспорта и дорог республики Азимкана Жусубалиева при получении взятки $50 тыс.

По данным ведомства, указанные денежные средства предназначались за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ, в котором А.Жусубалиев выступал в качестве председателя комиссии.

В ГКНБ сообщили, что продвижение им интересов иностранной компании было оценено в $520 тыс. $120 тыс. А.Жусубалиев успел получить от представителей иностранной компании при участии посредников, которые являются его родственниками.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Ранее депутаты парламента Киргизии заявили премьер-министру страны М.Абылгазиеву о необходимости увольнения Ж.Калилова.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИНТРАНС, ОТСТРАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]