Страны ОЧЭС обсуждают взаимодействие в энергетике и содействие торговле - МИД Азербайджана

Страны-члены Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку обсудят вопросы повышения эффективности деятельности организации и расширения сотрудничества, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В пятницу в Баку начал работу СМИД ОЧЭС, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Э.Мамедъяров отметил, что заседание в Баку позволит обменяться мнениями и обсудить текущий уровень сотрудничества в рамках организации.

"В ходе заседания будут обсуждаться такие вопросы повышения эффективности нашей работы, содействие торговле, сотрудничеству в энергетическом секторе, туризме, транзите, сельском хозяйстве и многие другие вопросы", - сказал он.

Далее СМИД продолжил работу в закрытом для прессе режиме.

В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Ф.Исазаде