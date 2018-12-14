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Регион 14.12.2018 10:34

Страны ОЧЭС обсуждают взаимодействие в энергетике и содействие торговле - МИД Азербайджана

Страны-члены Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку обсудят вопросы повышения эффективности деятельности организации и расширения сотрудничества, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В пятницу в Баку начал работу СМИД ОЧЭС, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Э.Мамедъяров отметил, что заседание в Баку позволит обменяться мнениями и обсудить текущий уровень сотрудничества в рамках организации.

"В ходе заседания будут обсуждаться такие вопросы повышения эффективности нашей работы, содействие торговле, сотрудничеству в энергетическом секторе, туризме, транзите, сельском хозяйстве и многие другие вопросы", - сказал он.

Далее СМИД продолжил работу в закрытом для прессе режиме.

В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОЧЭС, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]