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Бизнес и законодательство 14.12.2018 10:44

В Азербайджане будет создан портал Бизнес-навигатор МСП

Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана планирует запустить портал Бизнес-навигатор МСП, заявил глава агентства Орхан Мамедов.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства РФ (Корпорация МСП) и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (АРМСП) провели встречу по вопросам сотрудничества в рамках «дорожной карты», подписанной 1 сентября 2018 года в Сочи, сообщает Корпорация МСП.

«Председатель АРМСП Орхан Мамедов и гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман обсудили основные направления сотрудничества, в числе которых взаимодействие в сфере информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП, налаживание торгово-производственной и научно-технической кооперации, расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков и информационный обмен лучшими практиками поддержки субъектов МСП России и Азербайджана»,- отмечается в сообщении.

По словам, А.Бравермана, одним из предметов переговоров стал «Портал Бизнес-навигатора МСП».

«Мы обсудили механизмы взаимодействия с агентством для того, чтобы такой ресурс появился на территории Азербайджана. До 1 февраля мы ожидаем создания рабочей группы по данному вопросу. Совместная работа будет проводиться ускоренными темпами, что будет способствовать активизации экономической интеграции двух стран»,- сказал он.

«В рамках дорожной карты совместными усилиями уже проведены определенные работы. Одно из запланированных мероприятий – это сегодняшняя биржа контактов с участием российских и азербайджанских компаний. Сегодня мы также обсудили возможность внедрения опыта Корпорации по созданию Портала Бизнес-навигатора МСП, который уже успешно функционирует на территории Российской Федерации. Надеемся, что в ближайшем будущем такой же портал будет действовать и на нашей территории. Его функциональность позволит оказать поддержку компаниям, работающим во всех сегментах рынка», – отметил О.Мамедов

Портал бизнес-навигатора МСП – это бесплатный интернет ресурс для владельцев бизнеса и тех, кто планирует открыть свое дело. С помощью портала можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ПОРТАЛ, БИЗНЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]