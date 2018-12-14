В Азербайджане будет создан портал Бизнес-навигатор МСП

Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана планирует запустить портал Бизнес-навигатор МСП, заявил глава агентства Орхан Мамедов.
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства РФ (Корпорация МСП) и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (АРМСП) провели встречу по вопросам сотрудничества в рамках «дорожной карты», подписанной 1 сентября 2018 года в Сочи, сообщает Корпорация МСП.
«Председатель АРМСП Орхан Мамедов и гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман обсудили основные направления сотрудничества, в числе которых взаимодействие в сфере информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП, налаживание торгово-производственной и научно-технической кооперации, расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков и информационный обмен лучшими практиками поддержки субъектов МСП России и Азербайджана»,- отмечается в сообщении.
По словам, А.Бравермана, одним из предметов переговоров стал «Портал Бизнес-навигатора МСП».
«Мы обсудили механизмы взаимодействия с агентством для того, чтобы такой ресурс появился на территории Азербайджана. До 1 февраля мы ожидаем создания рабочей группы по данному вопросу. Совместная работа будет проводиться ускоренными темпами, что будет способствовать активизации экономической интеграции двух стран»,- сказал он.
«В рамках дорожной карты совместными усилиями уже проведены определенные работы. Одно из запланированных мероприятий – это сегодняшняя биржа контактов с участием российских и азербайджанских компаний. Сегодня мы также обсудили возможность внедрения опыта Корпорации по созданию Портала Бизнес-навигатора МСП, который уже успешно функционирует на территории Российской Федерации. Надеемся, что в ближайшем будущем такой же портал будет действовать и на нашей территории. Его функциональность позволит оказать поддержку компаниям, работающим во всех сегментах рынка», – отметил О.Мамедов
Портал бизнес-навигатора МСП – это бесплатный интернет ресурс для владельцев бизнеса и тех, кто планирует открыть свое дело. С помощью портала можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.
Б.Рустамбеков
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