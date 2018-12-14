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Карабахский конфликт 14.12.2018 10:53

Карабахский конфликт будет решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - спикер

Спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов уверен, что армяно-азербайджанский конфликт будет решен на основе обеспечения принципа территориальной целостности государств.

«Уверен, что мешающий развитию не только нашей страны, но и всего Южного Кавказа, армяно-азербайджанский конфликт будет решен с соблюдением норм и принципов международного права, во главе которого является обеспечение территориальной целостности государств», - подчеркнул О.Асадов в пятницу в Баку на V Глобальной конференции молодых представителей национальных парламентов в Межпарламентском Союзе (МПС).

По его словам, азербайджанская молодежь использует все возможности для информирования международного сообщества о последствиях оккупации Арменией азербайджанских территорий.

Спикер отметил, что международные организации в принятых решениях и резолюциях выразили уважение к территориальной целостности Азербайджана. «ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Европарламент, Организация исламской солидарности однозначно поддерживают территориальную целостность Азербайджана», - подчеркнул О.Асадов.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОККУПАЦИЯ, СПИКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]