Карабахский конфликт будет решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - спикер

Спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов уверен, что армяно-азербайджанский конфликт будет решен на основе обеспечения принципа территориальной целостности государств.

«Уверен, что мешающий развитию не только нашей страны, но и всего Южного Кавказа, армяно-азербайджанский конфликт будет решен с соблюдением норм и принципов международного права, во главе которого является обеспечение территориальной целостности государств», - подчеркнул О.Асадов в пятницу в Баку на V Глобальной конференции молодых представителей национальных парламентов в Межпарламентском Союзе (МПС).

По его словам, азербайджанская молодежь использует все возможности для информирования международного сообщества о последствиях оккупации Арменией азербайджанских территорий.

Спикер отметил, что международные организации в принятых решениях и резолюциях выразили уважение к территориальной целостности Азербайджана. «ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Европарламент, Организация исламской солидарности однозначно поддерживают территориальную целостность Азербайджана», - подчеркнул О.Асадов.

Р.Бабаев