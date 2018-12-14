Глава МИД Турции не видит в ситуации в Идлибе ничего экстраординарного

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Баку обсудил ситуацию в Идлибе и процесс формирования Конституционной комиссии по Сирии.

"Да, мы обсуждали этот вопрос, и мы делаем все возможное для поддержания работы (российско-турецкого) меморандума по Идлибу", - сказал М.Чавушоглу журналистам.

Он также отметил, что обсудил с российским министром вопрос формирования Конституционного комитета по Сирии с тем, чтобы "он начал свою работу как можно скорее".

М.Чавушоглу также отметил, что ситуация в Идлибе в настоящий момент не требует проведения российско-турецкого саммита, так как "военные, спецслужбы и министры иностранных дел России и Турции находятся в постоянном контакте по ситуации в Идлибе". "В ней нет ничего экстраординарного", - подчеркнул М.Чавушоглу.

Российско-турецкие договоренности, достигнутые в сентябре в Сочи, предусматривают создание в Идлибе демилитаризованной зоны. По плану, к 15 октября из этой зоны должны были уйти все террористические формирования.

По сочинским договоренностям, которые помогли избежать широкомасштабной военной операции сирийской армии в Идлибе, задача размежевания умеренной оппозиции от террористов и вывод последних из демилитаризованной зоны возложена на Турцию.