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Регион 14.12.2018 11:12

Глава МИД Турции не видит в ситуации в Идлибе ничего экстраординарного

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Баку обсудил ситуацию в Идлибе и процесс формирования Конституционной комиссии по Сирии.

"Да, мы обсуждали этот вопрос, и мы делаем все возможное для поддержания работы (российско-турецкого) меморандума по Идлибу", - сказал М.Чавушоглу журналистам.

Он также отметил, что обсудил с российским министром вопрос формирования Конституционного комитета по Сирии с тем, чтобы "он начал свою работу как можно скорее".

М.Чавушоглу также отметил, что ситуация в Идлибе в настоящий момент не требует проведения российско-турецкого саммита, так как "военные, спецслужбы и министры иностранных дел России и Турции находятся в постоянном контакте по ситуации в Идлибе". "В ней нет ничего экстраординарного", - подчеркнул М.Чавушоглу.

Российско-турецкие договоренности, достигнутые в сентябре в Сочи, предусматривают создание в Идлибе демилитаризованной зоны. По плану, к 15 октября из этой зоны должны были уйти все террористические формирования.

По сочинским договоренностям, которые помогли избежать широкомасштабной военной операции сирийской армии в Идлибе, задача размежевания умеренной оппозиции от террористов и вывод последних из демилитаризованной зоны возложена на Турцию.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РОССИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]