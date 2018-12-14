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Регион 14.12.2018 11:09

Главы МИД РФ и Турции проводят переговоры в Баку

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества в Баку.

В начале переговоров министры обменялись приветствиями, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]