Главы МИД РФ и Турции проводят переговоры в Баку

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества в Баку.

В начале переговоров министры обменялись приветствиями, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.