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Финансы 14.12.2018 11:29

Шарифов и Панкин обсудили новую стратегию ЧБТР по Азербайджану до 2023г

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в четверг встретился с новым президентом Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрием Панкиным, говорится в сообщении ведомства.

«С.Шарифов в четверг принял делегацию во главе с новым президентом ЧБТР Дм.Панкиным, прибывшую для участия на заседании СМИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)», - отмечается в сообщении.

Стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ЧБТР, проект среднесрочной стратегии и бизнес-плана банка на 2019-2022 годы, в том числе и разрабатываемую на основе этого плана стратегию ЧБТР по Азербайджану, и другие вопросы.

ЧБТР до сих пор выделил 339 млн евро на реализацию 34 проектов в частном секторе в Азербайджане.

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%.

А.Мамедов

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Тэги: МИНФИН, ЧБТР, СТРАТЕГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]