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Происшествия 14.12.2018 11:50

ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну 28,4 тыс. единиц электронных сигарет, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время досмотра на таможенном посту «Красный мост» легкового автомобиля «Mercedes Benz E200», следовавшего из Грузии и управляемого гражданином Азербайджана, было обнаружено большое количество электронных сигарет «Heets», которые он пытался ввезти контрабандным путем», - говорится в сообщении ГТК.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОНТРАБАНДА, ПОПЫТКА, СИГАРЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]