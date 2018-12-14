ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну 28,4 тыс. единиц электронных сигарет, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время досмотра на таможенном посту «Красный мост» легкового автомобиля «Mercedes Benz E200», следовавшего из Грузии и управляемого гражданином Азербайджана, было обнаружено большое количество электронных сигарет «Heets», которые он пытался ввезти контрабандным путем», - говорится в сообщении ГТК.

Б.Рустамбеков