ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну 28,4 тыс. единиц электронных сигарет, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Во время досмотра на таможенном посту «Красный мост» легкового автомобиля «Mercedes Benz E200», следовавшего из Грузии и управляемого гражданином Азербайджана, было обнаружено большое количество электронных сигарет «Heets», которые он пытался ввезти контрабандным путем», - говорится в сообщении ГТК.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»