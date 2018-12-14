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Дальнее зарубежье 14.12.2018 11:57

Сенат США принял резолюцию об ответственности саудовского кронпринца за убийство Хашкаджи

Сенат США одобрил резолюцию, в которой ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, сообщают в пятницу американские СМИ.

В резолюции содержится призыв к властям Саудовской Аравии "обеспечить надлежащую ответственность" по делу об убийстве Дж.Хашкаджи.

Ранее сообщалось, что сенаторы также одобрили резолюцию о прекращении поддержки США Саудовской Аравии в военном конфликте в Йемене.

Как следует из итогов голосования, за резолюцию выступило 56 сенаторов, 41 высказались против. Прежде чем резолюция поступит к президенту США Дональду Трампу, она должна быть принята Палатой представителей.

Ранее Д.Трамп заявлял, что наложит вето на данный документ. Тем не менее, голосование в Сенате в четверг подчеркивает глубину разочарования Саудовской Аравией на Капитолийском холме, а также растущие противоречия между Белым домом и Конгрессом в отношении королевства.

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Тэги: США, СЕНАТ, САУАРАВИЯ, ХАШКАДЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]