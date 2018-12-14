Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9314 RUR   0.0256 GBR   2.1474 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.58 1.43 Brent 61.45 1.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 16 Дек 10° 17 Дек

Инфраструктура и тендеры 14.12.2018 12:00

Госкомитет по архитектуре и градостроительству отбирает компанию для подготовки Генплана Баку

Государственный комитет по архитектуре и градостроительству отбирает поставщика услуг по подготовке генерального плана города Баку, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в комитете.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 850 манатов ($500).

Тендерные предложения, подкрепленные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 18 февраля 2019 года.

Процедура вскрытия предложений пройдет 19 февраля 2019 года.

Как сообщалось ранее, Госкомитет градостроительства и архитектуры привлек Boston Consulting Group к подготовке генерального плана города Баку. Стоимость контракта 1 млн 285 тыс. евро.

Госкомитет с BCG планирует организовать процесс разработки генплана Баку в два этапа.

На первом этапе будет проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.

На втором этапе будет дорабатываться генплан столицы с привлечением авторитетных градостроительных, архитектурных, инжиниринговых компаний и экспертов на основе требований, разработанных на первом этапе.

После согласования генплана с соответствующими госорганами и проведения общественных обсуждений, документ будет представлен для утверждения в кабинет министров. Новый генплан будет рассчитан на 20 лет.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАКУ, ГЕНПЛАН, ТЕНДЕР


Похожие новости


Госструктуры Азербайджана обсуждают с The Boston Consulting Group вопрос подготовки Генплана Баку Азербайджан привлек The Boston Consulting Group к подготовке генплана Баку Алиев выделил свыше $2 млн на подготовку генерального плана Баку План регионального развития Большого Баку до 2030г потребует инвестиций в 140 млрд манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]