Госкомитет по архитектуре и градостроительству отбирает компанию для подготовки Генплана Баку

Государственный комитет по архитектуре и градостроительству отбирает поставщика услуг по подготовке генерального плана города Баку, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в комитете.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 850 манатов ($500).
Тендерные предложения, подкрепленные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 18 февраля 2019 года.
Процедура вскрытия предложений пройдет 19 февраля 2019 года.
Как сообщалось ранее, Госкомитет градостроительства и архитектуры привлек Boston Consulting Group к подготовке генерального плана города Баку. Стоимость контракта 1 млн 285 тыс. евро.
Госкомитет с BCG планирует организовать процесс разработки генплана Баку в два этапа.
На первом этапе будет проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.
На втором этапе будет дорабатываться генплан столицы с привлечением авторитетных градостроительных, архитектурных, инжиниринговых компаний и экспертов на основе требований, разработанных на первом этапе.
После согласования генплана с соответствующими госорганами и проведения общественных обсуждений, документ будет представлен для утверждения в кабинет министров. Новый генплан будет рассчитан на 20 лет.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»