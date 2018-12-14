Госкомитет по архитектуре и градостроительству отбирает компанию для подготовки Генплана Баку

Государственный комитет по архитектуре и градостроительству отбирает поставщика услуг по подготовке генерального плана города Баку, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в комитете.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 850 манатов ($500).

Тендерные предложения, подкрепленные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 18 февраля 2019 года.

Процедура вскрытия предложений пройдет 19 февраля 2019 года.

Как сообщалось ранее, Госкомитет градостроительства и архитектуры привлек Boston Consulting Group к подготовке генерального плана города Баку. Стоимость контракта 1 млн 285 тыс. евро.

Госкомитет с BCG планирует организовать процесс разработки генплана Баку в два этапа.

На первом этапе будет проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.

На втором этапе будет дорабатываться генплан столицы с привлечением авторитетных градостроительных, архитектурных, инжиниринговых компаний и экспертов на основе требований, разработанных на первом этапе.

После согласования генплана с соответствующими госорганами и проведения общественных обсуждений, документ будет представлен для утверждения в кабинет министров. Новый генплан будет рассчитан на 20 лет.

А.Мамедов