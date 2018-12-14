Лукашенко заявляет, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки, в частности, у президента Украины Петра Порошенко.

"Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - сказал глава белорусского государства на пресс-конференции для российских СМИ в Минске в пятницу.