Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Белоруссию в состав России.
"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - заявил А.Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу в Минске.
"Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", сказал А.Лукашенко.
"Нам говорят - маневр (компенсация за налоговый манёвр - ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят: мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", - рассказал А. Лукашенко.
Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что "это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента". "Тогда (в начале 2000-х годов - ИФ) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я ещё больше слышу", - сказал А.Лукашенко.
Накануне в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Белоруссии и России заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов.
По словам главы российского правительства, есть два варианта развития российско-белорусского интеграционного проекта, и один из них - консервативный.
"При сохранении контуров того Союзного государства, которое было создано на сегодняшний момент, (осуществлять проект) без повышения уровня интеграции до тех пределов, которые установлены в Договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этом Договоре", - сказал Д.Медведев.
Второй же вариант развития интеграции с Белоруссией основан на повышении ее уровня до пределов, установленных в Договоре "с одновременным повышением взаимозависимости экономик, возможности оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства, решения самых разных вопросов интеграции", сказал Д.Медведев.
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