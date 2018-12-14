Курды освободили от террористов город Хаджин на востоке Сирии - СМИ

"Сирийские демократические силы" (СДС), состоящие в основном из курдов и поддерживаемые США, выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" из города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, передает в пятницу межарабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на местные источники.
По их данным, ополченцы пробились через последние линии обороны ИГ на юге города. После этого террористы, понеся серьезные потери, были вынуждены оставить Хаджин. СДС преследует отступающих боевиков ИГ.
"Аль-Масдар" отмечает, что, вероятно, теперь ИГ перенесет свой командный центр в деревню ас-Соуса.
СДС 10 сентября начали наступление на террористов ИГ, занявших позиции в районе города Хаджин - важнейшего оплота террористов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»