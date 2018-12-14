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Дальнее зарубежье 14.12.2018 16:01

Курды освободили от террористов город Хаджин на востоке Сирии - СМИ

"Сирийские демократические силы" (СДС), состоящие в основном из курдов и поддерживаемые США, выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" из города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, передает в пятницу межарабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на местные источники.

По их данным, ополченцы пробились через последние линии обороны ИГ на юге города. После этого террористы, понеся серьезные потери, были вынуждены оставить Хаджин. СДС преследует отступающих боевиков ИГ.

"Аль-Масдар" отмечает, что, вероятно, теперь ИГ перенесет свой командный центр в деревню ас-Соуса.

СДС 10 сентября начали наступление на террористов ИГ, занявших позиции в районе города Хаджин - важнейшего оплота террористов.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, ГОРОД, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]