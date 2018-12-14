Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента, на котором отчитывается премьер

Вся оппозиция в парламенте Молдавии объявила о бойкоте заседание парламента, на котором премьер Павел Филип представляет отчет о проделанной работе.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента, на заседании присутствуют только 52 депутата из 101, представляющие парламентское большинство.

Лидеры оппозиционных фракций заявили перед заседанием, что "не хотят участвовать в этом шоу".

"Премьер-министр Павел Филип собирается представить отчет о деятельности кабинета министров за три года, начиная с 2016 года. Мы считаем это неправильным. В 2016 году Либеральная партия также участвовала в правящей коалиции, в управлении страной. Именно тогда были внедрены реформы и достигнуты результаты. И не надо хвастаться чужими результатами", - сказал почетный председатель Либеральной партии Михай Гимпу, сообщив, что депутаты фракции ЛП покидают зал заседаний.

Председатель Либерально-демократической партии Тудор Делиу заявил, что "власти решили провести дешевый спектакль перед выборами".

"Нам вечером, в нарушении всяких процедур, раздали отчет правительства. В нем расписываются какие- то успехи, которых нет на самом деле. Все это рассчитано на то, чтобы бросать пыль в глаза электората перед выборами. Мы в этом спектакле участвовать не хотим", - сказал Т.Делиу.

Его поддержал и председатель Партии коммунистов, экс-президент Владимир Воронин.

"Нас встревожило само название отчета правительства - "О результатах..." и т.д. О каких результатах они говорят, о каких успехах?! Они довели страну до ручки, народ достиг крайней степени обнищания. Мы тоже не будем слушать эти сказки премьер-министра", - заявил В.Воронин.

Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Зинаида Гречанная сообщила на пресс-конференции перед заседанием, что отчет правительства на 126 страницах был представлен депутатам только утром.

"Мы не видим смысла в участии в этом заседании, даже если это последнее заседание нынешнего парламента. Власть попытается рассказать нам, как хорошо живется народу и предпринимателям в нашей стране. Они не захотят признать, что население обнищало, больше предприятий закрывается, чем открывается, а также, что мы находимся на пороге экономического коллапса", - пояснила она.

На время отчета правительства в зале остались только депутаты парламентского большинства - фракций Демократической и Европейской Народной партии. Заседание в пятницу является последним заседанием нынешнего парламента Молдавии.

Полномочия нынешнего органа законодательной власти истекли 30 ноября, однако до проведения выборов 24 февраля и утверждения мандатов избранных депутатов парламент может проводить заседания. При этом он может принимать только обычные законы и постановления, но не может принимать органические законы (конституционные, для принятия которых нужны две трети голосов депутатов).