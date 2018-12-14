Южная Корея и КНДР запланировали встречу в МОК

Южная Корея и КНДР объявили о том, что их делегации в феврале 2019 года проведут совместную встречу с МОК по вопросу о совместной заявке на проведение летних игр 2032 года, сообщает в пятницу телеканал Уай-Ти-Эн.
Такая договоренность достигнута в ходе встречи замминистра спорта Южной Кореи Ро Дэ Кана с северокорейским коллегой Вон Гиль У в офисе связи в приграничном северокорейском городе Кэсон.
Стороны пришли к соглашению о том, что 15 февраля следующего года они отправятся в Лозанну на трехстороннюю встречу с МОК, в ходе которой обсудят подачу совместной заявки по принятию летних Олимпийских игр 2032 года.
Делегацию Южной Кореи возглавит министр спорта До Чен Хван, делегацию КНДР возглавит министр спорта Ким Ир Гуком. Отмечается, что они встретятся с президентом МОК Томасом Бахом.
Ожидается, что в ближайшее время Сеул и Пхеньян направят в МОК письмо о желании принять игры 2032 года.
Стороны также договорились выставить объединенные команды, а также проведение совместного шествия на церемонии открытия летней Олимпиады-2020 в Токио.
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