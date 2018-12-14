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СНГ 14.12.2018 17:04

Лукашенко больше всего хочет обсудить с Путиным налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным вопросом на его следующей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным будет налоговый маневр.

"Самым главным вопросом (на встрече с В.Путиным - ИФ) будет налоговый маневр, чтобы не было, что руководитель сдал Беларусь за "бочку нефти"", - сказал А.Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ в пятницу в Минске.

По его словам, о конкретной дате встречи с В.Путиным он еще не договорился. "Договорились, что после заседания Союзного Совмина, до Нового года встреча состоится", - продолжил А.Лукашенко.

"Нам нужна была информация, как пройдёт заседание Союзного Совмина. Он (Путин - ИФ) изучает материалы", - отметил президент.

Отвечая на вопрос о возможной угрозе суверенитету Белоруссии со стороны России, А.Лукашенко сказал: "С Россией я границу не восстанавливаю". Он обратил внимание на то, что в Минске бОльшую напряженность ощущают на "южной границе".

7 декабря пресс-секретарь В.Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии договорились встретиться до конца текущего года для обсуждения спорных ситуаций. "Президенты России и Белоруссии условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи", - сказал Д.Песков.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]