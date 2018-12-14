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Дальнее зарубежье 14.12.2018 17:24

Китай пообещал снизить пошлины на автомобили из США на 90 дней

Китай снизит штрафные ввозные пошлины на импортируемые из США автомобили на 90 дней, чтобы снизить напряженность в торговых отношениях с Вашингтоном.

Как говорится в сообщении китайского Минфина, Пекин отменит надбавку в размере 25 процентных пунктов, введенную в качестве ответной меры на пошлины США.

Таким образом, пошлины на ввоз автомобилей временно снизятся с текущих 40% до 15%.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп писал в Twitter о том, что Китай примет такое решение.

Между тем продажи автомобилей в Китае, вероятно, снизятся в этом году впервые за 28 лет на фоне торможения экономики и торговой войны с США.

Решение Китая может положительно сказаться как на автопроизводителях США, включая General Motors и Tesla, так и на германских концернах BMW и Daimler, которые ввозят в Китай автомобили американской сборки.

Вместе с тем в США сейчас действует ставка пошлины на импорт автомобилей из Китая на уровне 27,5% - она была повышена с 2,5% в ходе торговых споров.

С лета уже действуют 25%-ные пошлины США на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год (и ответные меры Пекина на них). С 24 сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала следующего года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. Если этого не произойдет, то 25%-ные пошлины вступят в силу.

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Тэги: КИТАЙ, США, ПОШЛИНЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]