Беларусь предлагала продать свои зенитно-ракетные комплексы "Полонез" Армении, которые закупил и Азербайджан, но Ереван отказался, заявил президент страны Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ в пятницу в Минске.
"Да, для меня азербайджанцы не чужие, но мы с вами (армянами - ИФ) всегда были вместе, и не надо нас упрекать, что мы торгуем оружием с Азербайджаном. И за что критикуют, за ракетный комплекс... Так вот, чтобы вы знали: ракетный комплекс "Полонез", когда мы его получили, поставили на вооружение, мы пригласили на испытания (...) и армян, и азербайджанцев, и россиян", - рассказал А.Лукашенко.
По его словам, во время испытаний азербайджанская сторона убедилась в высокой точности этого вооружения и попросила его продать.
"А нам надо кредит возвращать, нам китайцы дали кредит под это... Я тогда предложил (Азербайджану - ИФ): "Хорошо, я вам продаю комплекс", и армянам говорю (знал, что будут проблемы): "Я готов вам аналогичный комплекс поставить". Армяне отказались, сославшись на то, что у них есть российский "Искандер", - продолжил президент.
Он также обратил внимание, что в части торговли вооружением у Азербайджана Беларусь занимает "четвертое-пятое место с учетом "Полонеза". Первое место, по его данным, принадлежит России.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»