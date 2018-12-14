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Карабахский конфликт 14.12.2018 15:18

Минск предлагал Еревану свои комплексы "Полонез", но тот отказался - Лукашенко

Беларусь предлагала продать свои зенитно-ракетные комплексы "Полонез" Армении, которые закупил и Азербайджан, но Ереван отказался, заявил президент страны Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ в пятницу в Минске.

"Да, для меня азербайджанцы не чужие, но мы с вами (армянами - ИФ) всегда были вместе, и не надо нас упрекать, что мы торгуем оружием с Азербайджаном. И за что критикуют, за ракетный комплекс... Так вот, чтобы вы знали: ракетный комплекс "Полонез", когда мы его получили, поставили на вооружение, мы пригласили на испытания (...) и армян, и азербайджанцев, и россиян", - рассказал А.Лукашенко.

По его словам, во время испытаний азербайджанская сторона убедилась в высокой точности этого вооружения и попросила его продать.

"А нам надо кредит возвращать, нам китайцы дали кредит под это... Я тогда предложил (Азербайджану - ИФ): "Хорошо, я вам продаю комплекс", и армянам говорю (знал, что будут проблемы): "Я готов вам аналогичный комплекс поставить". Армяне отказались, сославшись на то, что у них есть российский "Искандер", - продолжил президент.

Он также обратил внимание, что в части торговли вооружением у Азербайджана Беларусь занимает "четвертое-пятое место с учетом "Полонеза". Первое место, по его данным, принадлежит России.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, АРМЕНИЯ, ПОЛОНЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]