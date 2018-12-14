Лукашенко раскрыл детали ряда предложений Беларуси по карабахскому урегулированию

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ в пятницу рассказал о предложениях по участию России и Беларуси в разрешении нагорно-карабахского конфликта.

А.Лукашенко отметил, что этот вопрос обсуждался еще в Ереване на одном из саммитов ОДКБ в то время, когда президентом Армении был Серж Саргсян, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер призывал президентов Азербайджана и Армении вместе решить эту проблему, пойдя на компромиссные решения. При этом Беларусь и Россия заняли консолидированную позицию, в том числе пообещав при необходимости ввести воинский контингент для обеспечения определенных гарантий.

«Потом уже откровенно сказал: слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. И мы с Путиным заняли консолидированную позицию (это было в Ереване на ОДКБ): Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска, и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим», - сказал А.Лукашенко.

По его словам, подобная позиция С.Саргсяна вызвала у него сильное удивление. «Почему не хотят? Пустуют 5 районов. Это первый шаг. И тогда бы и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему армяне отказались? Ладно, Беларусь, но Россия гарантом выступила, что никогда там не будет войны, если будут освобождены эти районы, которые вы признаете, что это азербайджанские. Это не о Карабахе», - добавил президент Беларуси.

Он подчеркнул важность мирного урегулирования, в том числе в качестве важного фактора для привлечения иностранных инвестиций.

А.Лукашенко впервые рассказал о еще одном несостоявшемся проекте. По его словам, речь шла о прокладке трубопровода из Азербайджана в Грузию, и белорусский лидер разговаривал по данному поводу с руководством этих стран: «Они прокладывали трубу. По-моему, газ. И она пошла в обход Армении».

Глава белорусского государства отметил, что в то время у него были контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы он поговорил с президентом Армении Сержем Саргсяном на предмет организации транзита через Армению, что было бы выгодно обеим сторонам. Но армяне опять отказались. Но все равно же когда-то миром закончится», - отметил А.Лукашенко.

Р.Бабаев