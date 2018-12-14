Пресс-релиз

16 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) по адресу проспект Ходжалы, дом20 (недалеко отстанции метро «Хатаи») состоится образовательная выставка с участием представителей ведущих российских университетов.

Начало - в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



