Столтенберг считает неправильным решение косовских властей о начале создания армии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в специальном заявлении выразил сожаление продолжением косовскими властями шагов к созданию национальной армии.
В Косово в пятницу объявлено о принятии трех законов, инициирующих процесс преобразования Сил безопасности Косово (СБК) в армию.
"Я сожалею, что это решение было принято вопреки обеспокоенностям, выраженным НАТО. Хотя действительно Косову в принципе надлежит принимать решение о трансформации СБК, мы ясно указали, что был выбран плохой момент", - говорится в заявлении генсека НАТО, распространенном в Брюсселе пресс-службой Североатлантического альянса.
В документе отмечается, что НАТО поддерживает развитие СБК в рамках их нынешнего мандата.
"С изменением этого мандата Североатлантический совет будет отныне вынужден пересмотреть уровень своих обязательств в отношении СБК", - заявил Й.Столтенберг.
Обеспечивая действия сил KFOR, НАТО остается приверженной созданию в Косово надежной и безопасной среды и стабильности на Западных Балканах в широком плане, отмечается в коммюнике генсека альянса. Он указывает на то, что все стороны должны следить за тем, чтобы принятое Приштиной решение не усилило еще больше напряженность в регионе.
"Все ответственные политические игроки в регионе должны сконцентрировать свое внимание на прогрессе реформ и диалоге. Я снова призываю Приштину и Белград сохранять спокойствие и воздерживаться от любых заявлений или действий, способных повлечь эскалацию. НАТО продолжает поддерживать начатый под эгидой Европейского союза между Белградом и Приштиной диалог, который является единственным надежным политическим решением для региона", - подчеркнул Й.Столтенберг.
Ранее в пятницу депутаты, представляющие в скупщине сербского автономного края Косово и Метохии этнических албанцев, одобрили три законопроекта - "О силах безопасности", "О службе в силах безопасности" и "О министерстве обороны", в соответствии с которыми фактически стала возможна трансформация этой оборонной структуры в армию. Этими документами предусмотрено увеличение численности служащих вдвое и постепенное превращение сил безопасности в полноценную профессиональную армию численностью 5 тыс. человек.
Депутаты-сербы бойкотировали голосование, поскольку и Белград, и косовские сербы выступают против этих инициатив косовских властей. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что они противоречат резолюции ООН N1244, и отметил, что КФОР (силы ООН в Косово) должны такую армию распустить.
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