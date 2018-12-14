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Регион 14.12.2018 18:03

ЦИК Грузии подвел итоги второго тура президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии подвела итоги прошедшего 28 ноября второго тура президентских выборов.

Как сообщили журналистам в Центризбиркоме, на состоявшемся в пятницу в ЦИК заседании были официально объявлены результаты подсчета голосов и подписан итоговый протокол.

Согласно итоговым результатам, независимый кандидат в президенты, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта", Саломе Зурабишвили получила на выборах 59,52% голосов избирателей (1 147 701 голос), а кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Григол Вашадзе - 40,48% (780 680 голосов).

Представители оппозиционных партий ЕНД и "Европейская Грузия" в знак протеста покинули заседание ЦИК.

Представители оппозиции в беседах с журналистами объяснили свой протест тем, что результаты выборов, как они считают, не отражают реальную волю грузинского народа.

При этом представители "Европейской Грузии" считают, что выборы прошли с большими нарушениями. В ЕНД заявляют, что вообще не намерены считать выборы состоявшимися и признавать их результаты.

Ранее представители оппозиционного объединения "Сила в единстве", в состав которого входит ЕНД, заявили, что 16 декабря в день церемонии инаугурации С.Зурабишвили они проведут масштабный митинг в Тбилиси. Позже, когда стало известно, что церемония состоится не в грузинской столице, а в Телави (край Кахетия), оппозиционеры заявили, что проведут акцию протеста и в этом городе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ИТОГИ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]