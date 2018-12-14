Орешкин: РФ и Азербайджан определили новые направления для сотрудничества

Министр экономического развития РоссииМаксим Орешкин считает, что Москва и Баку в 2018 году добились значительного прогресса в расширении торгово-экономических отношений.

В пятницу в Москве состоялось заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии, сообщает Минэкономразвития России.

В рамках заседания были обсужденытекущее состояние и перспективы торгово-экономических отношений между двумя странами, в том числе в таких значимых отраслях, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, энергетика, строительство и туризм.

По словам М.Орешкина, 2018 год стал прорывным для сотрудничества между двумя странами, в чем немалую роль сыграли взаимные визиты глав государств, подстегнувшие развитие торгово-экономических отношений. «По всем ключевым направлениям - в торговле, сфере транспорта, гуманитарных связях и финансах - сделаны очень важные шаги, поставлены очень важные заделы», - подчеркнул российский министр.

В то же время глава Минэкономразвития России отметили, что стороны обозначили несколько новых направлений, работа по которым начнется уже в ближайшее время. Это, по мнению российского министра, может придать новое качество сотрудничеству между странами. «Я думаю, что если те планы, которые мы сейчас наметили, будут реализованы, то наши взаимоотношения выйдут на новый уровень», - заключил М. Орешкин.

Последнее заседание МПК состоялось в декабре 2016 года в Баку.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

А.Мамедов