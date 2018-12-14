AzerGold привлекло консультанта для определения политики использования горных пород и недр земли

ЗАО «AzerGold» направит около 50 тыс. манатов на разработку национальной политики и совершенствование законодательства по использованию горных пород и недр земли.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, для этих работ привлечено ООО «Arbor Consulting», с которой подписан соответствующий контракт.

Сумма – 47 тыс. манатов.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова