AzerGold привлекло консультанта для определения политики использования горных пород и недр земли

ЗАО «AzerGold» направит около 50 тыс. манатов на разработку национальной политики и совершенствование законодательства по использованию горных пород и недр земли.
Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, для этих работ привлечено ООО «Arbor Consulting», с которой подписан соответствующий контракт.
Сумма – 47 тыс. манатов.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»