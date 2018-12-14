Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9314 RUR   0.0256 GBR   2.1474 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.58 1.43 Brent 61.45 1.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 16 Дек 17 Дек

Оборона 14.12.2018 16:07

Боевые посты в западном направлении азербайджано-армянской госграницы переданы Госпогранслужбе Азербайджана – глава ГПС

Минобороны Азербайджана в 2018 году передало Государственной пограничной службе (ГПС) боевые посты и военные объекты в западном направлении госграницы с Арменией, заявил глава ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.

«Президент Азербайджан Ильхам Алиев (в 2018 году – ИФ) ГПС дал поручение о передаче боевых постов и военных объектов на участке госграницы с Арменией, проходящей по территории Газахского и Агстафинского районов», - сказал Э.Гулиев Э.Гулиев в пятницу на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности ГПС в 2018 году.

Глава Госпогранслужбы подчеркнул, что данное решение направлено «на дальнейшее повышение боеспособности воинских частей и подразделений минобороны страны, создание новых резервных сил и усиление боеготовности личного состава».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ


Похожие новости


Баку не обладает информацией о задержании иностранцев на азербайджано-армянской госгранице - Минобороны Протесты в Армении могут негативно повлиять на приграничную ситуацию - и.о. главы Минобороны Мониторинг ОБСЕ на границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов ОБСЕ проведет 13 декабря мониторинг на азербайджано-армянской границе ОБСЕ проведет 6 декабря мониторинг на линии карабахского фронта Мониторинг ОБСЕ на границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]