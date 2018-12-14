Боевые посты в западном направлении азербайджано-армянской госграницы переданы Госпогранслужбе Азербайджана – глава ГПС

Минобороны Азербайджана в 2018 году передало Государственной пограничной службе (ГПС) боевые посты и военные объекты в западном направлении госграницы с Арменией, заявил глава ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.

«Президент Азербайджан Ильхам Алиев (в 2018 году – ИФ) ГПС дал поручение о передаче боевых постов и военных объектов на участке госграницы с Арменией, проходящей по территории Газахского и Агстафинского районов», - сказал Э.Гулиев Э.Гулиев в пятницу на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности ГПС в 2018 году.

Глава Госпогранслужбы подчеркнул, что данное решение направлено «на дальнейшее повышение боеспособности воинских частей и подразделений минобороны страны, создание новых резервных сил и усиление боеготовности личного состава».

Ф.Исазаде