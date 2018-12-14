Госпогранслужба Азербайджана в 2018 году выявила более 20 человек, сотрудничающих с зарубежными спецслужбами

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана в 2018 году выявила 22 человека по подозрению в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, заявил начальник ГПС, Командующий Пограничными войсками Эльчин Гулиев.

«Выявлено 19 человек, подозреваемых в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами с целью ведения разведывательно-подрывной деятельности, направленной против Азербайджана, а также три человека, привлеченных к секретному сотрудничеству», - подчеркнул Э.Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности ГПС в 2018 году, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Также, по его словам, выявлены восемь человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на территории других стран. «Выявлены участвовавшие в боевых действиях в зарубежных конфликтных зонах восемь граждан Азербайджана, из которых задержаны пятеро», - сказал Э.Гулиев.

По его словам, Госпогранслужба обезвредила в календарном году девять преступных групп, занимавшихся незаконной миграцией.

Р.Бабаев