Лукашенко готовит ответ на письмо Брижит Бардо в защиту бездомных животных

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что ответит французской актрисе Брижит Бардо на письмо о защите бездомных животных.
"Брижит Бардо прислала письмо. Готовим ей ответ. Очень важную тему подняла", - сказал А.Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ в пятницу в Минске.
По словам президента, усыпление здоровых брошенных животных - безобразие. Вместе с тем он констатировал, что во всем виноваты люди, которые выбрасывают животных на улицу.
Как сообщалось, в конце ноября Б.Бардо обратилась к А.Лукашенко с просьбой защитить бездомных животных от жестокого обращения и бесчеловечного истребления. "Будьте мужественным, не разочаруйте меня", - так завершила свое письмо Б.Бардо.
Копии письма были также направлены премьер-министру Белоруссии Сергею Румасу и председателю Палаты представителей Национального собрания Владимиру Андрейченко.
Б.Бардо активно борется за права животных с начала 1970 годов, является основательницей и главой фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо".
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