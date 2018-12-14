Президент Азербайджана принял министра национальной безопасности Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу министра информации и национальной безопасности Ирана Сеида Махмуда Алеви, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
В Азербайджане создается ОАО «Аграрная заготовка и снабжение»
Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в январе-сентябре составило около $542 млн - ЦБ
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре увеличился в 4,8 раза - ЦБ
ГПС Азербайджана обезвредила в 2018 году 16 ОПГ, занимавшихся контрабандой наркотиков
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
ЦИК Грузии подвел итоги второго тура президентских выборов
Столтенберг считает неправильным решение косовских властей о начале создания армии
Китай пообещал снизить пошлины на автомобили из США на 90 дней
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»