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Внешняя политика 14.12.2018 16:25

Президент Азербайджана принял министра национальной безопасности Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу министра информации и национальной безопасности Ирана Сеида Махмуда Алеви, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]