Stadler Group в I квартале 2019г поставит в Азербайджан спальные вагоны для организации перевозок по ж/д БТК

Швейцарская компания «Stadler Group»в I-ом квартале 2019 года поставит в Азербайджан спальные вагоны для организации перевозок по железнодорожному транспортному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК), говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

«В 2019 году будут организованы пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Для этого в I-ом квартале следующего года в Азербайджан будут доставлены новые спальные вагоны производства швейцарской Stadler Rail Group. В настоящее время в Германии данные пассажирские вагоны тестируются по всем параметрам на участке между станциями Донаувёрт и Тройхтлинген», - отмечается в информации.

По данным АЖД, тесты проводятся железными дорогами Германии на 35-километровом участке. В ходе тестирования предельная скорость вагонов была доведена до 177 км/ч. «На данный момент тестирование вагонов успешно продолжается»,- отмечается в информации.

Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан ранее заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс на начальном этапе ожидается перевозка до 1 млн пассажиров.

Как сообщалось, АЖД для организации пассажироперевозок по БТК заказала 30 вагонов компании Stadler.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Н.Аббасова