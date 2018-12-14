Stadler Group в I квартале 2019г поставит в Азербайджан спальные вагоны для организации перевозок по ж/д БТК

Швейцарская компания «Stadler Group»в I-ом квартале 2019 года поставит в Азербайджан спальные вагоны для организации перевозок по железнодорожному транспортному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК), говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
«В 2019 году будут организованы пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Для этого в I-ом квартале следующего года в Азербайджан будут доставлены новые спальные вагоны производства швейцарской Stadler Rail Group. В настоящее время в Германии данные пассажирские вагоны тестируются по всем параметрам на участке между станциями Донаувёрт и Тройхтлинген», - отмечается в информации.
По данным АЖД, тесты проводятся железными дорогами Германии на 35-километровом участке. В ходе тестирования предельная скорость вагонов была доведена до 177 км/ч. «На данный момент тестирование вагонов успешно продолжается»,- отмечается в информации.
Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан ранее заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс на начальном этапе ожидается перевозка до 1 млн пассажиров.
Как сообщалось, АЖД для организации пассажироперевозок по БТК заказала 30 вагонов компании Stadler.
Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.
Н.Аббасова
Президент Алиев повысил в звании глав Академии МЧС и Госслужбы по надзору за малотоннажными судами
В Баку рассчитывают на прогресс в 2019 году в карабахском урегулировании – Мамедъяров
Президент Азербайджана принял министра национальной безопасности Ирана
ГПС Азербайджана обезвредила в 2018 году 16 ОПГ, занимавшихся контрабандой наркотиков
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
ЦИК Грузии подвел итоги второго тура президентских выборов
Столтенберг считает неправильным решение косовских властей о начале создания армии
Китай пообещал снизить пошлины на автомобили из США на 90 дней
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»