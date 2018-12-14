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Карабахский конфликт 14.12.2018 16:35

В Баку рассчитывают на прогресс в 2019 году в карабахском урегулировании – Мамедъяров

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров убежден, что с формированием нового правительства в Армении в 2019 году удастся достичь прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Мы надеемся, что с формированием нового правительства в Армении на основе мандата народа этой страны, мы достигнем (в карабахском конфликте – ИФ) продвижения в 2019 году и создадим хорошие условия для установления в регионе мира, стабильности и прогресса»,- заявил Э.Мамедъяров в пятницу в Баку на 39-ой встрече СМИД ОЧЭС.

Глава азербайджанского МИД, текст выступления которого приводит внешнеполитическое ведомство, подчеркнул, что Армения, продолжая оккупационную политику, тем самым лишила себя экономического роста.

«Это также наносит вред усилиям по созданию общей региональной торговли. Военная оккупация азербайджанских территорий не является урегулированием конфликта и не даст желаемого Арменией политического результата»,- отметил министр.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]