Прошла очередная сессия проекта "UNEC Business English Conversation Club", который AccessBank реализует совместно с Азербайданским Государственным Экономическим Университетом. В этот раз гостем проекта, который предусматривает изучение студентами делового английского языка, стал исполнительный директор Азербайджанской Ассоциации Бухгалтеров и Профессиналов Риска (ARPA) Али Байрамов.
Гость выступил перед студентами с презентацией и поделился своим опытом. По его словам, усовершенствование английского языка является требованием времени: "Учитывая выбранные вами специальности, изучение делового английского языка сегодня крайне необходимо. Естественно, каждый из вас должен максимум воспользоваться отличной возможностью, созданной AccessBank-ом, и увеличить свои знания".
В ходе сессии также состоялся серьезный обмен мнениями в связи с выбором специальности. Так, некоторые студенты отметили, что столкнулись с проблемой при выборе профессии. Например, перед некоторыми из них стоит дилемма: аудит или маркетинг? Радует, что студенты видят AccessBank в качестве будущего работодателя. Представитель ARPA ответил участникам следующим образом: "Все должны посвятить себя любимой работе. Когда-то передо мной тоже стояла аналогичная дилемма и это нормально. Вы можете любить и маркетинг, и аудит. Но какое-то из этих направлений любите больше и вы должны себе в этом признаться. Следуйте зову сердца! Если вы займетесь любимым делом, то от этого выиграете и вы, и ваш работодатель, в том числе AccessBank".
Кроме того, Али Байрамов предложил встретиться с каждым студентом лично на работе и проконсультировать по поводу выбора профессии. Студенты встретили данное предложение аплодисментами.
Исполнительный директор ARPA посоветовал студентам не тратить свое время попусту в социальных сетях, а использовать эти ресурсы для получения новой и полезной информации.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»