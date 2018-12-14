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Происшествия 14.12.2018 16:49

ГПС Азербайджана обезвредила в 2018 году 16 ОПГ, занимавшихся контрабандой наркотиков

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана в 2018 году обезвредила 16 организованных преступных групп, занимающихся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков, заявил начальник ГПС, Командующий Пограничными войсками Эльчин Гулиев.

«Обезврежено 16 ОПГ, занимающихся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков», - подчеркнул Э.Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности ГПС в 2018 году, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Он отметил, что в текущем году пограничники изъяли из незаконного оборота более 1,2 т наркотиков. «В 2018 году была предотвращена попытка контрабанды через государственную границу 1 т 215,325 кг наркотических веществ», - сказал Э.Гулиев.

По его словам, в 2018 году на границе предотвращена контрабанда товаров на общую сумму 38 млн 279,8 тыс. манатов.

«За нарушение пограничного режима в 2018 году задержано 12,701 тыс. человек», - отметил он.

Пограничники также с начала года задержали 5,561 тыс. объявленных в розыск граждан и 574 нарушителя госграницы.

Р.Бабаев

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Тэги: ГРАНИЦА, НАРКОТИКИ, НАРУШИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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