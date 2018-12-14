ГПС Азербайджана обезвредила в 2018 году 16 ОПГ, занимавшихся контрабандой наркотиков

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана в 2018 году обезвредила 16 организованных преступных групп, занимающихся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков, заявил начальник ГПС, Командующий Пограничными войсками Эльчин Гулиев.

«Обезврежено 16 ОПГ, занимающихся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков», - подчеркнул Э.Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности ГПС в 2018 году, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Он отметил, что в текущем году пограничники изъяли из незаконного оборота более 1,2 т наркотиков. «В 2018 году была предотвращена попытка контрабанды через государственную границу 1 т 215,325 кг наркотических веществ», - сказал Э.Гулиев.

По его словам, в 2018 году на границе предотвращена контрабанда товаров на общую сумму 38 млн 279,8 тыс. манатов.

«За нарушение пограничного режима в 2018 году задержано 12,701 тыс. человек», - отметил он.

Пограничники также с начала года задержали 5,561 тыс. объявленных в розыск граждан и 574 нарушителя госграницы.

Р.Бабаев