Соглашение ОПЕК+ ограничивает риски цен снижения цен на нефть, но не устраняет их, поэтому ЦБ понизил свой прогноз - Набиуллина

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала причины понижения Банком России прогноза цен на нефть на 2019 год: спрос, связанный с замедлением роста мировой экономики, и увеличение добычи сланцевой нефти в США.

"Мы видим риски понижения цен на нефть, связанные с факторами спроса и предложения. Спрос, связанный с динамикой мировой экономики, мы, кстати, видим, как постепенно прогнозы роста мировой экономики снижаются. И второй важный фактор - рост сланцевой добычи в США, который превзошел ожидания многих. А соглашение ОПЕК+ позволяет ограничивать эти риски, но не устраняет их, поэтому мы и несколько понизили прогноз цен на нефть", - сказала глава ЦБ на пресс-конференции.

Банк России в пятницу понизил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2019 году до $55 за баррель с $63, отметив, что благодаря действию бюджетного правила снижение цены на нефть на основных макроэкономических параметрах скажется незначительно.