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ТЭК 14.12.2018 16:58

Соглашение ОПЕК+ ограничивает риски цен снижения цен на нефть, но не устраняет их, поэтому ЦБ понизил свой прогноз - Набиуллина

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала причины понижения Банком России прогноза цен на нефть на 2019 год: спрос, связанный с замедлением роста мировой экономики, и увеличение добычи сланцевой нефти в США.

"Мы видим риски понижения цен на нефть, связанные с факторами спроса и предложения. Спрос, связанный с динамикой мировой экономики, мы, кстати, видим, как постепенно прогнозы роста мировой экономики снижаются. И второй важный фактор - рост сланцевой добычи в США, который превзошел ожидания многих. А соглашение ОПЕК+ позволяет ограничивать эти риски, но не устраняет их, поэтому мы и несколько понизили прогноз цен на нефть", - сказала глава ЦБ на пресс-конференции.

Банк России в пятницу понизил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2019 году до $55 за баррель с $63, отметив, что благодаря действию бюджетного правила снижение цены на нефть на основных макроэкономических параметрах скажется незначительно.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ, НАБИУЛЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]