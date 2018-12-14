Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре увеличился в 4,8 раза - ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана январь-сентябрь 2018 года составил $5 млрд 88,1 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь 2017 года составил $1 млрд 62,7 млн. Таким образом, профицит за 9 месяцев 2018 года увеличился в 4,8 раза.
Согласно платежному балансу, опубликованного на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору в январе-сентябре 2018 года составил $9,9 млрд, тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $4,8 млрд.
По данным ЦБ положительно на счет текущих операций в отчетном периоде повлияли: рост профицита внешней торговли в 1,7 раза; рост ненефтяного экспорта на 11,8%; рост нефтегазового экспорта в 1,4 раза; снижение дефицита по услугам в 2 раза и др. факторы.
По данным ЦБА, в январе-сентябре 2018 года объем внешнеторгового оборота составил $23,1 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $7,3 млрд. При этом 12% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 88% - на страны дальнего зарубежья.
В структуре экспорта, объем которого составил $15,2 млрд, на нефтегазовую продукцию пришлось 83,6% от общего объема товарного экспорта Азербайджана. При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $12,7 млрд, включая экспорт нефти на $12,2 млрд.
В структуре импорта, объем которого составил $7,9 млрд, на потребительские товары пришлось $3,6 млрд (включая $1,1 млрд - продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в январе-сентябре составил $777,1 млн.
Профицит счета текущих операций платежного баланса за 2017 год составил $1 млрд 684,5 млн
А.Мамедов
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