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Внутренняя политика 14.12.2018 17:15

Президент Алиев повысил в звании глав Академии МЧС и Госслужбы по надзору за малотоннажными судами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил начальнику Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Бабе Салаеву звание генерал-майора.

Соответствующее распоряжение И.Алиева в пятницу опубликовано на сайте главы государства.

Также президент присвоил звание генерал-майора главе Госслужбы надзора за малотоннажными судами и спасения на водах МЧС Руфату Фарадову.

Кроме этого, орденами и медалями награждены более 50 сотрудников МЧС.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МЧС, ЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]