Президент Алиев повысил в звании глав Академии МЧС и Госслужбы по надзору за малотоннажными судами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил начальнику Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Бабе Салаеву звание генерал-майора.

Соответствующее распоряжение И.Алиева в пятницу опубликовано на сайте главы государства.

Также президент присвоил звание генерал-майора главе Госслужбы надзора за малотоннажными судами и спасения на водах МЧС Руфату Фарадову.

Кроме этого, орденами и медалями награждены более 50 сотрудников МЧС.

Р.Бабаев