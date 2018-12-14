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Дальнее зарубежье 14.12.2018 18:50

Прогресс в оборонной политике укрепил стратегическую автономию ЕС - документ по итогам Евросовета

Европейский совет высоко оценил прогресс ЕС в сфере оборонной политики, достигнутый за последнее время, говорится в документе по итогам заседания Евросовета.

"Европейский союз приветствует значительный прогресс, достигнутый в сфере безопасности и обороны, в том числе в реализации программы постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), повышении мобильности вооруженных сил, программе развития европейской оборонной промышленности (EDIDP), и переговорах по предложенному Европейскому оборонному фонду", - говорится в документе, опубликованном в пятницу.

Кроме того, Совет одобряет соглашение о Единой политике безопасности и обороны (CSDP).

"Все эти инициативы способствуют укреплению стратегической автономии ЕС и его возможности по обеспечению безопасности, они дополняют и подкрепляют деятельность НАТО и усиливают сотрудничество НАТО и ЕС", - отмечается в документе.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, ОБОРОНА, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]